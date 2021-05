Davina Michelle scoort meteen nummer 1-hit na spectaculair optreden bij songfestival

videoDavina Michelle heeft binnen no time een hit te pakken met het nummer van haar veelgeprezen optreden bij het Eurovisie Songfestival. Het lied Sweet water staat nu al op 1 in de downloadlijst van iTunes én in de trendinglijst van YouTube.

Davina zong het nummer gisteravond voor het oog van bijna 2,8 miljoen Nederlandse kijkers tijdens de pauzeact van de eerste halve finale. Het visueel spectaculaire optreden stond in het teken van water en was een ode aan de Deltawerken, die ons land beschermen tegen overstromingen.

De officiële video van de act, die gisteravond laat online kwam, is inmiddels ruim 244.000 keer bekeken. Dat is zo vaak in zo’n korte tijd, dat de video op de eerste plek staat in de zogenoemde trendinglijst van YouTube in Nederland.

Een video met alleen de audio van het nummer is tot nu toe ruim 75.000 keer bekeken, opvallend veel voor een video zonder bewegend beeld. Hoe het nummer presteert op de streamingplatforms, is nog niet duidelijk. Buiten Nederland gaat het overigens nog niet zo hard, maar in de Roemeense iTunes staat het lied inmiddels wel op plek 15.

Beste van de avond

Michelle Davina Hoogendoorn (25), zoals de zangeres voluit heet, schreef en componeerde het nummer zelf met haar team. De Nieuwerkerkse werd na haar optreden gisteravond al overspoeld met lof op sociale media. Talloze kijkers vonden haar de beste zangeres van de avond en een ideale kandidaat om in de toekomst ons land te vertegenwoordigen bij het liedjesfeest.

Voor het optreden werden de afgelopen maanden opnames gemaakt op de Deltawerken, onder meer met Davina zelf. De zangeres werd twee jaar geleden al benaderd door de makers van de show met het concept waarin water centraal staat. ,,Water verbindt, is veerkrachtig en is onlosmakelijk onderdeel van Nederland’’, zei de artiest er eerder over.

Quote We zijn allemaal anders en leven in verschil­len­de milieus, maar water hebben we allemaal nodig en brengt ons allemaal samen Davina Michelle

,,Samen met Eurovision hebben we gewerkt aan een unieke act waarin juist deze kenmerken centraal staan. Ik heb daarbij de song Sweet water geschreven, waarin water als metafoor wordt gebruikt voor iets wat mensen in de wereld verbindt. We zijn allemaal anders en leven in verschillende milieus, maar water hebben we allemaal nodig en brengt ons allemaal samen.”

Davina, die definitief doorbrak bij het grote publiek dankzij haar hitcover van het nummer Duurt te lang in het programma Beste Zangers, beleeft sowieso al een succesvolle tijd. Onlangs coverde wereldster Kelly Clarkson nog een nummer van Davina in haar talkshow op de Amerikaanse televisie.

Zou Davina inderdaad volgend jaar mee willen doen aan het songfestival? Qmusic-dj Domien Verschuuren vroeg het haar:

