Demonstranten woedend over ‘satanisch’ songfestivallied Cyprus: ‘Belediging voor ons land’

Een terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: het nummer van Cyprus zorgt nu zelfs voor protesten in dat land.

Boze orthodoxe christenen hebben gisteren in de Cypriotische hoofdstad Nicosia geprotesteerd tegen de songfestivalinzending van het land El Diablo (De duivel) van Elena Tsagrinou. Volgens de demonstranten hebben we hier niet met een onschuldig popliedje van doen, maar is het nummer een heuse oproep tot het aanbidden van Satan. Met name de refreintekst, ‘Ik ben verliefd. Ik heb mijn hart geschonken aan de duivel’, valt in slechte aarde.

,,Het liedje is een lofzang op duistere krachten”, lieten de demonstranten in een verklaring weten. ,,Een belediging voor ons volk en ons land.”



De boze gelovigen protesteerden voor de redactie van de Cypriotische publieke omroep met de eis dat de organisatie het ‘duivelse’ nummer terug zou trekken als songfestivalinzending. Op de borden van de demonstranten stonden teksten als ‘Wij houden van Christus’. Een demonstrant probeerde met een groot kruis in de hand over het toegangshek van de omroep te klimmen om zijn punt kracht bij te zetten.

Een demonstrant probeert over het hek van de Cypische publieke omroep te klimmen.

Demonstranten protesteren tegen de Cyprische songfestivalinzending.

Sinds de Cypriotische publieke omroep El Diablo eind februari presenteerde als songfestivalinzending, is er veel heisa ontstaan rond het nummer. Zo kreeg de omroep een telefoontje van een boze gelovige die dreigde de redactie in brand te steken als de zender het liedje niet terug zou trekken. De man in kwestie heeft daar inmiddels zijn excuses voor aangeboden.



Ook de leiding van de Cypriotisch-Orthodoxe Kerk heeft laten weten dat het popliedje ‘onderwerping aan Satan’ predikt, en wil dat het nummer vervangen wordt door een inzending dat ‘onze geschiedenis, cultuur en tradities uitdrukt.’ Een online petitie die oproept El Diablo terug te trekken van het Songfestival is al 19 duizend keer ondertekend.



De Cypriotische publieke omroep heeft laten weten dat El Diablo in mei gewoon in Rotterdam te horen zal zijn. Volgens de omroep gaat het nummer niet over Satan, maar over een ongezonde liefdesrelatie.

Luister zelf of El Diablo aanzet tot duivelsaanbidding:

Demonstranten protesteren tegen de Cyprische songfestivalinzending.

