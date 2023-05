Deze Nederlander zou het songfestival zomaar kunnen winnen: ‘Ik ben heel erg verbaasd’

Update/Met video Geen geruststel­ling: songfesti­val­duo Mia en Dion beter dan in Madrid, maar overtuigt allerminst

Aan de techniek lag het zaterdagavond niet, desondanks namen Mia Nicolai en Dion Cooper bij Eurovision in Concert slechts gedeeltelijk revanche voor hun teleurstellende livedebuut in Madrid, een week eerder. In Afas Live klonk Burning Daylight een stuk beter dan in Spanje, maar overtuigend was het songfestivalkoppel allerminst.