Deze zangeres is de eerste deelnemer aan het Eurovisie Songfestival 2023

De 21-jarige Kirel scoorde al meerdere nummer 1-hits in Isaël en won vier keer de MTV Europe Music Award voor beste Israëlische artiest. Ze is na een interne selectie gekozen door een comité van in totaal negen experts.



Voor het songfestival in Turijn van dit jaar was dat nog anders. Toen selecteerde Israël de kandidaat van het songfestival nog via het programma The X Factor Israel. Michael Ben David won dat programma, waardoor hij Israël mocht vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Hij bleef toen steken in de halve finale. In 2018 won Netta nog door ook geselecteerd te worden via een talentenjacht, maar na dat succesjaar werd het kommer en kwel voor de Israëliërs.



Over het lied waarmee de zangeres aan het Eurovisie Songfestival deelneemt is nog niets bekend. Ook de locatie van de 67ste editie van het liedjesfestijn moet nog worden bepaald. De traditie is dat het winnende land de organisatie van de volgende editie op zich neemt, maar de European Broadcasting Union besloot dat het songfestival in 2023 niet in Oekraïne kan plaatsvinden vanwege de aanhoudende oorlog met Rusland. Inmiddels is Groot-Brittannië in beeld gekomen als mogelijke organisator en lopen er gesprekken met de BBC. Glasgow lijkt favoriet als gaststad.