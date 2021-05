Dit zijn de gekste dingen die voorbij kwamen bij het Songfestival

Lid Poolse songfesti­val­de­le­ga­tie positief op corona; Poolse zanger in quarantai­ne

15 mei Een lid van de Poolse songfestivaldelegatie is zaterdag positief getest op corona. De niet bij naam genoemde functionaris onderging de verplichte test bij Ahoy om toegang tot het complex te krijgen. Het delegatielid is in isolatie. De overige leden van de Poolse afvaardiging, onder wie deelnemer Rafal, ondergaan bij de GGD een pcr-test en gaan preventief in quarantaine.