Eerste halve finale Songfestival: herken jij deze acts?

Terugkeer Nationaal Songfesti­val ‘zeker niet uitgeslo­ten’

Het is niet ondenkbaar dat het Nationaal Songfestival op termijn terugkeert in Nederland. De verantwoordelijke omroep AvroTros voert daar regelmatig gesprekken over, zegt Eric van Stade, algemeen directeur en lid van de songfestivalselectiecommissie.