Even doorbijten in tweede halve finale: van K3 voor volwassenen tot de wolf uit Cyprus

Met video Zweedse songfesti­val-ster Loreen vindt Mia en Dion ‘geweldig’

Loreen, de Zweedse inzending voor het Eurovisie Songfestival, vindt Mia Nicolai en Dion Cooper ‘geweldig’. Dat zei de zangeres backstage tegen het duo in Liverpool, zo is te zien in een filmpje dat Nicolai en Cooper donderdag op Instagram delen.