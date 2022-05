Finale Songfestival trekt fors minder kijkers dan vorig jaar

Ruim 3 miljoen mensen stemden gisteren af op de finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn. Dat is een stuk minder dan vorig jaar, toen er ruim 5,4 miljoen mensen naar de deelname van Jeangu Macrooy keken, zo meldt Stichting KijkOnderzoek. S10, die dit jaar namens Nederland uitkwam met haar lied De Diepte , eindigde op de elfde plek.

Iets meer dan 3.090.000 mensen zaten gisteravond tot laat voor de buis gekluisterd om te zien welk land er met de winst vandoor zou gaan. Het werd de Oekraïense Kalush Orchestra. De zege is ‘nu heel betekenisvol’, reageerde frontman Oleh Psiuk na afloop tijdens een persconferentie. ,,De Oekraïense cultuur wordt aangevallen en wij tonen aan dat de cultuur en muziek in leven zijn en hun eigen betekenis hebben”, vervolgde hij. Ook herhaalde Psiuk dat hij verwacht dat het songfestival volgend jaar gewoon ‘in een nieuw en gelukkig Oekraïne’ kan plaatsvinden.

De Nederlandse inzending, S10, werd elfde. ,,Ik heb het zo naar mijn zin gehad. Ik heb het beste optreden in mijn leven gedaan. Ik ben een beetje teleurgesteld over de positie, maar het was geweldig. Ik heb de beste week van mijn leven gehad”, liet ze na afloop weten.

Best bekeken finale

Vorig jaar was de best bekeken finale sinds 2002, waarschijnlijk mede omdat het evenement toen in Rotterdam werd georganiseerd. Deze titel stond op naam van de editie van 2014, toen The Common Linnets Nederland vertegenwoordigde. Toen keken er 5,1 miljoen Nederlanders. De finale van het Eurovisie Songfestival werd in 2019, toen Duncan Laurence ervoor zorgde dat Nederland won, bekeken door 4,4 miljoen kijkers.

De finale van het songfestival, die werd uitgezonden op NPO 1, was daarmee het best bekeken programma van gisteravond. Daarna volgen het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,74 miljoen), de voorbeschouwing van het Eurovisie Songfestival op NPO 1 (1,47 miljoen) en het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO 1 (810.000). Het best bekeken RTL-programma van de avond was het Half acht nieuws op RTL 4 met 793.000 kijkers, voor SBS was dat Hart van Nederland met 473.000 kijkers.

De best bekeken finales sinds 2013 (Bron: Stichting KijkOnderzoek) 1. Jeangu Macrooy - 2021 - 5,4 miljoen kijkers

2. The Common Linnets - 2014 - 5,1 miljoen kijkers

3. Anouk - 2013 - 4,9 miljoen kijkers

4. Duncan Laurence - 2019 - 4,4 miljoen kijkers

5. Douwe Bob - 2016 - 4,3 miljoen kijkers

6. OG3NE, 2017: 4,1 miljoen kijkers

7. S10, 2022: 3,1 miljoen kijkers

8. Waylon, 2018: 3 miljoen kijkers

9. Zonder Trijntje, 2015: 2 miljoen kijkers

