Geen geruststelling: songfestivalduo Mia en Dion beter dan in Madrid, maar overtuigt allerminst

Met videoAan de techniek lag het zaterdagavond niet, desondanks namen Mia Nicolai en Dion Cooper bij Eurovision in Concert slechts gedeeltelijk revanche voor hun teleurstellende livedebuut in Madrid, een week eerder. In Afas Live klonk Burning Daylight een stuk beter dan in Spanje, maar overtuigend was het songfestivalkoppel allerminst.

Vooropgesteld: het gaat om de uitvoering bij het Eurovisie Songfestival in Liverpool en de staging, de manier waarop de act vorm krijgt, is soms nog belangrijker dan de zang. Toch stellen de eerste twee liveoptredens van Mia Nicolai (27) en Dion Cooper (29) niet gerust als het gaat om het bereiken van de finale van het songfestival.

Herexamen

Ga er maar aan staan: een nog niet op elkaar ingespeeld jong en onervaren koppel gaat in Afas Live op voor een herexamen na een mislukte eerste poging. In Madrid horen de twee zichzelf een week eerder niet zingen, slagen ze er niet in om die falende oortjes (in-ears) te compenseren en klinken ze ronduit onzuiver, soms vals. Dan is de druk onherroepelijk hoog in een thuiswedstrijd voor 5000 mensen, waar iedereen op jou lijkt te letten.

In dat licht bezien brengen Nicolai en Cooper het er zaterdag in Amsterdam nog niet eens zo slecht vanaf. Toch is het vocaal allemaal te wankel, komen vooral de uithalen er niet lekker genoeg uit. Het is ontegenzeggelijk beter dan in Spanje, waar ze de ochtend na hun optreden hoorden hoe het mis was gegaan. ,,Toen we het terughoorden, dachten we: oei, dit is niet zoals het moet", zegt Nicolai in Afas Live, enkele uren voordat ze het podium op gaan. ,,Meteen na afloop hadden we het nog niet door, maar we zaten er gewoon naast", concludeert Cooper.

Een eigen technicus in Afas Live waarborgt dat het zaterdag niet opnieuw zo erg mis kan gaan, maar het leidt daarmee niet tot een overtuigend optreden. En dat terwijl Nederland bij het songfestival in Liverpool op 9 mei is ingedeeld in de veruit sterkst bezette halve finale.

Duncan Laurence

Heeft Duncan Laurence de sleutel in handen? De winnaar van 2019 fungeert als mentor van Nicolai en Cooper, maar blijft deze weken om allerlei redenen vooral op afstand. In Madrid en Amsterdam was Laurence niet aanwezig, hij is er niet de man naar om het duo aan het handje te houden. Tegelijkertijd is hij samen met zijn verloofde en schrijfpartner Jordan Garfield wel verantwoordelijk voor het artistieke deel in Liverpool.

Afgelopen week sprak de Arcade-zanger zijn beschermelingen vooral moed in na de valse start in Madrid. Cooper: ,,Duncan zei dat het nu eenmaal zo gaat bij die pre-party's. Niet overal zijn de omstandigheden zo goed als in Nederland. Hij zei dat we het ons niet te veel moeten aantrekken. Duncan zei: Het gaat om Liverpool, daar gaan jullie shinen.”

Willen die woorden waarheid worden, dan moet de komende weken duidelijk nog wat werk worden verzet. Iemand zal de regie moeten pakken om twee jonge, talentvolle artiesten te behoeden voor een moeras. Het is nu vooral de vraag wie zich daartoe geroepen voelt.

