Hier kun je songfestival-presentatrice Alesha Dixon van kennen | Eurovisie Songfestival 2023

De Britse zangeres en tv-persoonlijkheid Alesha Dixon (44) is deze week een van de presentatoren bij de halve finales en de finale van het Eurovisie Songfestival 2023 in Liverpool. In Nederland horen we haar naam al jaren niet meer, maar toch kan ze je bekend voorkomen.

Dixon brak in 2001 door als lid van de meidengroep Mis-Teeq, volgens lokale media het Britse antwoord op de Amerikaanse succesformatie Destiny’s Child. De groep, die verder bestond uit Sabrina Washington en Su-Elise Nash, scoorde in Nederland een bescheiden hit met Roll on (31 in de Top 40). Het trio bracht twee succesvolle albums uit, voordat hun platenmaatschappij in 2005 failliet ging en ze besloten uit elkaar te gaan.

Alesha tekende een platencontract en probeerde het in haar eentje, maar met zo weinig succes dat de maatschappij haar liet vallen. Haar populariteit nam weer een vlucht toen ze meedeed aan het immens populaire Strictly come dancing, de Britse versie van Dancing with the stars. Ze won de show in 2007 en kreeg elders alsnog een platendeal.

Een extreem aanstekelijk lachje

Het leidde tot de hit The boy does nothing, die ze schreef met het vermaarde producerscollectief Xenomania, dat ook meewerkte aan hits voor onder anderen Cher, Kylie Minogue en Pet Shop Boys. Het lied met het meezingrefrein was ook in Nederland een hit en stond dertien weken in de Top 40. Daarna werd het hier stil, maar in Engeland bleef ze een bekende naam.

Alesha werd jurylid bij Stricly come dancing, dat ze na drie seizoenen verliet voor de concurrentie: inmiddels is ze al elf jaar jurylid bij Britain’s got talent, waarvan succesvolle of gekke audities regelmatig de wereld over gaan. Ze presenteerde ook allerlei grote programma’s, zoals de lokale versie van Dance dance dance, met onze eigen Timor Steffens in de jury.

In eigen land staat Dixon trouwens ook bekend vanwege haar bijzonder aanstekelijke lach:

