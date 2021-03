Hoe de zangeres van Zoutelande opeens op het Songfestival staat

De band Hooverphonic vertegenwoordigt België op het Eurovisie Songfestival. Hun The wrong place is een opvallend lied met een nog opvallender clip, maar echt bijzonder is de zangeres die het nummer zingt. Dat is niemand minder dan Geike Arnaert, die in 2018 met Bløf in zowel Nederland als België de monsterhit Zoutelande scoort. Maar was het Songfestival vorig jaar gewoon doorgegaan, dan had Arnaert het Eurovisie-podium niet gehaald.