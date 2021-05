Italiaanse Songfestivalwinnaar Måneskin negatief getest op drugs

De zanger van de Italiaanse rockgroep leek in de zogenoemde ‘green room’ coke te snuiven. Hij boog voorover naar de tafel en maakte een snuivende beweging. Het filmpje werd veel gedeeld op sociale media. De zanger zelf ontkende: er zou een glas gebroken zijn bij de tafel van Italië en de zanger zou dit glas hebben opgeruimd.

EBU had al geconstateerd dat er inderdaad een gebroken glas is gevonden. De organisatie laat weten gealarmeerd te zijn door het nepnieuws van het vermeende drugsgebruik van David. Dat heeft volgens de EBU de overwinning van de Italianen onterecht overschaduwd. Nu de drugstest negatief blijkt is de zaak voor de organisatie gesloten. Måneskin werkte vrijwillig mee aan de test.

Geschokt

Italië was bij het publiek de grote winnaar en werd uiteindelijk de overtuigende winnaar van het festival. Maar na afloop was vooral de opvallende beweging van zanger Damiano David tijdens een van de momenten in de green room onderwerp van gesprek. ,,Ik gebruik geen cocaïne, nee!” reageerde David na afloop. ,,Ik doe niet aan drugs.”

Later kwam Måneskin nog met een statement op Instagram. De groep stelde toen al klaar te staan om getest te worden op drugs. ‘We zijn geschokt dat sommige mensen beweren dat Damiano drugs gebruikt. We zijn tegen drugs en hebben nooit cocaïne gebruikt’, aldus de formatie. ‘We zijn klaar om getest te worden, want we hebben niets te verbergen. Wij zijn hier om onze muziek te spelen en we zijn erg blij met de winst van het Eurovisie Songfestival.’

De zanger benadrukte eerder tijdens de persconferentie ook al dat hij niet van drugs houdt. De band Måneskin won zaterdag het liedjesfestijn met hun nummer Zitti E Buoni. De EBU feliciteert Italië nogmaals en zegt uit te kijken naar de volgende editie van het Songfestival, die in Italië zal plaatsvinden.