Jacqueline Govaert en Jaap Reesema nieuw in songfestivalcommissie

Avro­Tros-baas schaart zich achter songfesti­val­duo, ook Duncan Laurence laat van zich horen

Mia Nicolai en Dion Cooper houden ondanks twee wankele optredens het vertrouwen van AvroTros. Algemeen directeur Eric van Stade, tevens lid van het selectiecomité, stelt in een reactie dat voor de twee onervaren zangers de stap naar het songfestivalpodium groter is dan in voorgaande jaren. Ook mentor Duncan Laurence laat van zich horen.