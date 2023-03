Met dit lied gaan Mia Nicolai en Dion Cooper voor Nederland naar het songfestival

Burning daylight werkt na ingetogen coupletten en grotere refreinen toe naar een meeslepende, bijna schreeuwende climax. Daarin zegt het duo hun ‘oude leven’ vaarwel, waarin ze zichzelf volgens de tekst steeds ‘verloren’.

Waar gaat het nummer over? ,,Het is een ode aan vallen en opstaan’’, zei Dion. ,,Dat we allemaal mens zijn, dat we zat fouten maken. Dat we er echt weleens naast zitten, op een dood spoor. En juist op een moment dat het niet goed gaat, dat we zelf de keuze hebben om voor iets beters te gaan en al het oude achter ons te laten. Dat is vooral het laatste stuk van het lied.’’

Klaar voor meningen

Het is een toepasselijke emotie voor de twee, die tot nu toe onbekend zijn bij het grote publiek en een heel ander bestaan krijgen. ,,Ik probeer te beseffen dat het allemaal echt is’’, zei Mia. De twee zijn voorbereid op alle meningen die nu op hen af gaan komen.

,,Ik zag het meteen als een les: oké, ik moet dus echt opletten op wat ik zeg’’, aldus Mia, van wie na de aankondiging van haar deelname een oud filmpje opdook waarin ze zei niet erg dol te zijn op Nederland, maar meer op New York. ,,We zijn nu best wel een belangrijk duo voor Nederland, dat is heel begrijpelijk, ik wil dat ook heel graag goed doen.’’

Meteen onder je huid

Aan tafel bij Khalid Kasem zaten onder anderen Cornald Maas en Sander Lantinga, die onderdeel zijn van de selectiecommissie voor het songfestival. ,,Het gaat meteen na één keer luisteren onder je huid zitten’’, zei de dj voorafgaand aan de bekendmaking.

,,Als ik dat heb, hoop ik dat de rest van Europa dat ook heeft. Dat het na één keer luisteren gewoon tot je hart spreekt.’’ Direct erna kwam Emma Wortelboer aan het woord, die zei het ‘helemaal geen songfestivalliedje’ te vinden, omdat ze herhalende, herkenbare elementen mist.

‘Alleen maar huilen’

Het geraamte van Burning daylight is in 2021 geschreven door Duncan Laurence, zijn Amerikaanse verloofde en schrijfpartner Jordan Garfield en Mia Nicolai. Dion Cooper werd erbij gehaald toen ze het idee kregen dat het nummer zich goed leent voor een duet. Met zijn vieren maakten ze vervolgens de tekst af.

,,Ik hoop dat ze dit moment voor altijd gaan onthouden’’, zei Laurence over de keuze om het lied bekend te maken bij een persconferentie van AvroTros, die live in de NPO 1-talkshow te zien was. Daar had het duo vrienden en familie om zich heen, anders dan de oud-deelnemer zelf had toen hij zijn lied in een praatprogramma onthulde.

Duncan en Jordan waren ook degenen die Mia en Dion enkele maanden geleden namens AvtroTros meedeelden dat ze naar het songfestival gaan. Na dat telefoontje belde Dion als eerste zijn ouders. ,,We huilden alleen maar met zijn drieën’’, vertelt Dion in een minidocumentaire op YouTube. ,,Oh lieverd, wat ben ik blij voor je, ongelofelijk’’, hoor je zijn moeder zeggen. Bij Mia kwam meteen een mooi besef. ,,Op dat moment realiseerde ik me dat al het harde werken van al die jaren, aan mijn talent en vaardigheden, dat het eindelijk gezien gaat worden.’’

Duncan en Jordan zullen straks in Liverpool betrokken zijn bij de Nederlandse act, precies zoals Ilse DeLange dat in 2019 was bij Duncan toen hij het festival won met Arcade. Als oud-winnaar kan hij het onervaren duo een beetje voorbereiden op wat ze in Liverpool te wachten staat. ,,We kunnen ons er wel een voorstelling van maken, maar het zal vast nog groter en hectischer zijn”, zei Dion Cooper daar onlangs over in een interview met deze site.

Mia en Dion zijn op 9 mei in de eerste halve finale aan de beurt. De finale is vier dagen later op zaterdag 13 mei.

