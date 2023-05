Na de eerste repetitie op maandag mochten Mia en Dion woensdagmiddag voor de tweede keer het podium op in Liverpool. In het liveblog van de organisatie valt te lezen dat het ‘een totaal andere ervaring is op het grote scherm'. Er wordt zelfs gesproken van een kippenvelmoment. Het idee voor de act komt overigens van Duncan Laurence en Jordan Garfield.



Op beelden die woensdagavond online kwamen is te zien dat Mia en Dion op een draaiend platform naar elkaar toezingen. De camera draait om de twee heen, zodat je de ene keer de blik van Mia ziet en de andere keer van Dion. Ook lijken ze daarom te lopen op hun eigen plek. Op de achtergrond is een fel licht te zien. De twee klinken in het filmpje van een kleine halve minuut zuiver.



Op het TikTok-kanaal van het Eurovisie Songfestival deden Mia en Dion na hun repetitie een Q&A met de fans. De twee kwamen stuiterend binnen. ,,Mia en ik hadden het er net over hoe te gek dit is op een schaal van een tot tien. Het is echt onwerkelijk”, reageerde Dion. Ook Mia is enthousiast. ,,Ik kan dit voor de rest van mijn leven doen. Wat mij betreft doen we voor elk land mee de komende jaren", zei ze grappend.