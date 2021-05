Rotterdam aangekleed voor songfestival: ‘Stad laat zien dat er perspectief is’

Ja, natuurlijk, het had zo mooi kunnen zijn. Als er geen potentieel dodelijk virus uit China over de aarde was gaan rondwaren, als ruim een jaar geleden niet opeens de vaderlandse feestagenda – inclusief het eindelijk door Nederland veroverde songfestival – werd leeg geveegd. Tot het laatst hadden ze hoop, de Rotterdammers, maar tegen beter weten in.



Zoals de onverbeterlijk goedgemutste Rotterdamse wethouder Said Kasmi (D66, evenementen), die het songfestival zo’n beetje op eigen houtje voor de neus van Maastricht wegkaapte. Zelfs nu ontdekt hij nog een voordeel uit het nadeel, wat de coronaversie van het songfestival nu eenmaal is. Of, zoals hij zelf zegt: ,,We maken van de nood een deugd.’’