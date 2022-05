S10 heeft de adamsappel-tattoo én het boezemtape van een winnaar

Laura Pausini verstopt dierbare toverstaf in ‘geheim zakje’, maar waar?

Wie was de presentatrice in die knalroze jurk, vroeg menig kijker van het Eurovisie Songfestival zich gisteravond af. Het was de Italiaanse zangeres Laura Pausini, die - als ze haar traditie voortzet - een geheim vakje in haar outfit heeft laten naaien.

11 mei