‘S10 heeft Nederlandse stagemanager gevraagd haar moed in te spreken’

update/video Duncan Laurence heeft corona en treedt niet op in finale songfesti­val, Romy Monteiro deelt punten uit

Duncan Laurence is vandaag positief getest op het coronavirus. Vanwege de minimale isolatieperiode van zeven dagen zal Duncan, die in 2019 het muziekspektakel won, niet live kunnen optreden in Ahoy in Rotterdam tijdens de grote finale van het songfestival. Ook kan hij de punten namens Nederland niet uitdelen en de trofee niet uitreiken aan de winnaar. Romy Monteiro vervangt hem als de Nederlandse puntengever, heeft AvroTros vandaag bekendgemaakt.

20 mei