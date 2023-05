Songfestivalduo vol vertrouwen in Liverpool: ‘Grote kans op finale’

MET VIDEOMet vertrouwen staan Mia Nicolai (27) en Dion Cooper dinsdag in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. ,,We hebben ons eigen liedje doorleefd en nu is het: Goodbye old life .’’

Rillend van de kou stond Mia Nicolai zondagmiddag in Liverpool met blote armen op de turquoise loper, de Eurovisie-variant van de rode loper. In een lange optocht presenteerden alle deelnemers zich één voor één aan honderden journalisten en fans.

De kou had enige symboliek in zich. De aanloop naar Liverpool was immers heftig, de twee kregen veel kritiek te verduren na twee onzuivere optredens. ,,We hebben dat hele liedje doorgemaakt’’, zegt Cooper. ,,We zijn op onze bek gegaan en zijn weer opgestaan. Nu is het deel Goodbye old life aangebroken, we hebben het vervelende stuk achter ons gelaten en hebben er nu onwijs veel zin in.’’

De act is nog grotendeels geheim, maar duidelijk is wel dat de twee op een draaischijf lopen. ,,In het begin was dat nog wennen, kwamen we er na een dag repeteren met zeebenen vanaf’’, zegt Cooper. ,,Maar inmiddels zijn we er zo aan gewend dat het een tweede natuur is geworden.’’

Volledig scherm Dion Cooper en Mia Nicolai. © ANP

Het duo brengt Burning Daylight dinsdagavond in een zeer sterk bezette eerste halve finale, waarin alleen het publiek mag stemmen. Bij een ballad is dat doorgaans een nadeel. ,,Was er een jury geweest, dan had ik er niet over getwijfeld dat we door waren gegaan’’, klinkt Nicolai zelfbewust. ,,Maar ook nu denk ik dat we een goede kans maken.’’

Cooper: ,,Wij moeten het nu echt hebben van de chemie tussen ons, dat die overkomt bij mensen. Lukt dat, dan acht ik de kans heel groot dat we de finale bereiken.’’

Luister ook naar de AD Songfestival Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze songfestivalvideo’s: