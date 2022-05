Warm je op voor het Songfestival: over nul punten, stakende musici en de voorspellingen van de fans

Twee jaar op een rij kreeg Nederland geen punten tijdens het songfestival. Dat overkwam De Spelbrekers in 1962 met Katinka en Annie Palmen met Een Speeldoos in 1963. Beide keren was er nog enigszins een excuus. De Spelbrekers kampten met een technisch mankement; het licht viel enkele keren uit waardoor het duo in het donker stond te zingen. Annie Palmen was een jaar later slachtoffer van een muzikantenstaking, waardoor haar orkest en dirigent niet mee gingen naar Londen. De Engelse orkestleider liet het liedje vervolgens te langzaam spelen.