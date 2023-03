Zo wordt de Nederlandse songfestivalinzending in het buitenland ontvangen

Internationale reactiesDe één heeft kippenvel, de ander wordt er niet warm van. Op YouTube wemelt het van de internationale fanaccounts die bij de eerste luisterbeurt het Nederlandse songfestivalliedje van commentaar voorzien. De tendens: de stem van met name Dion Cooper wordt gewaardeerd, net als de langgerekte uithaal, maar het slaat nergens in als een bom.

,,Het is tenminste niet zo'n clichéballad’’, zegt influencer Dan Alexandrov (222.000 abonnees) in zijn YouTube-filmpje over Burning daylight, het lied dat Mia Nicolai en Dion Cooper woensdagavond lanceerden. Eurovisie-fans in talrijke landen publiceren reactievideo’s waarin ze commentaar geven tijdens hun eerste luisterbeurt. De Nederlandse songfestivalinzending is bij de eerste luisterbeurt nergens een enorm succes, maar krijgt wel overwegend positieve recensies.

Duncan Laurence

,,Hun stemmen matchen perfect”, klinkt het vanuit Spanje (kanaal Alesc), terwijl de Britse Anoushka Berberian (Noosh101) onvoldoende gegrepen wordt door het lied, dat behalve door Mia en Dion ook geschreven is door Duncan Laurence en zijn verloofde Jordan Garfield. De handtekening van Duncan Laurence valt veel fans wel meteen op. Veel complimenten zijn er voor de stem van Dion Cooper (‘his voice is angelic’), de samenzang en voor het slotstuk, het mantra Goodbye old life.

Tekst gaat verder onder de video van het lied

Chemie

Veel fans zijn echter nog aarzelend, zoals duo Toy and Goy (28.000 abonnees), dat het een aardig lied noemt, maar er nog onvoldoende bij voelt. Zij trekken de vergelijking met The Common Linnets en zijn vooral benieuwd naar de chemie tussen Mia en Dion op het livepodium. De Griek Alex Giannousis (3800 abonnees) wordt juist weer wel geraakt: ,,Ik voel een beetje kippenvel.’’ De Britse Eurovisievlogger Luke White (12.600 abonnees) vindt de vocalen uitstekend, maar wordt er niet door veroverd. ,,Dit lied doet het niet voor mij, het is te vlak.”

Bij de bookmakers zakte Nederland de dag na de release twee plaatsen, naar de elfde plaats. Die beschouwingen zijn niet meer dan een indicatie, toch is duidelijk dat Burning daylight geen verpletterende entree maakt. Vooralsnog zijn de beste kansen voor Zweden (dat nog een kandidaat moet kiezen, maar Loreen staat op poleposition), Oekraïne en Finland. Deze drie steken er in de wedkantoren duidelijk bovenuit.

Publiek

De mening van de fans en tv-kijkers wordt dit jaar belangrijker bij het Eurovisie Songfestival. Vanaf nu bepaalt alleen het publiek welke acts vanuit de halve finales doorgaan naar de finale. Tot en met vorig jaar was dat oordeel nog voor de helft in handen van een vakjury. Voor de finale verandert niets, daar komt de helft van de stemmen van de vakjury's. Nederland is op 9 mei ingedeeld in de eerste halve finale, die vanwege het deelnemersveld op voorhand als veruit als de zwaarste wordt beschouwd.

Volledig scherm Het Nederlands songfestivalduo Mia & Dion tijdens de presentatie van het liedje voor het Eurovisie Songfestival in Liverpool. © ANP

