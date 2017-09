Bokser Koemans is zelfs met één hand de beste

Koemans, regerend Nederlands kampioen in de klasse Super Zwaargewicht, scheurde in juli een bandje in zijn rechterhand. De tijd nemen voor zijn herstel was geen optie. Om volgend seizoen zijn debuut in de Bundesliga te kunnen maken, moest hij presteren. Ook het met oog op zijn ultieme doel: meedoen aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.



In de eerste partij trof hij een Oostenrijkse bokser met ervaring in de Bundesliga. ,,Die jongen heeft voor het team van Chemnitz gebokst en stond dus voor eigen publiek’’, zei de Achterhoeker. ,,In ronde twee sloeg ik mijn voorhand weer kapot, waardoor ik de partij met één hand moest uitboksen. In de derde ronde kon ik echt het verschil maken. Hij was met een neus- en oogblessure zo erg toegetakeld, dat hij de volgende dag niet meer kon boksen.’’