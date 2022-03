Eerste puntverlies voor winnend Orion

Active Living Orion begon stroefjes, de eerste set maakte het bijvoorbeeld zeven servicefouten. De Doetinchemse ploeg van trainer Dirk Sparidans raakte echter niet van de leg, en herstelde de achterstand in set twee.

In de derde reeks kwam Lycurgus terug tot 19-19, maar een serie van Doetinchemmer Beau Wortelboer was het opmaat naar een royale setwinst. In de vierde set ging het lange tijd gelijk op, maar was Lycurgus doortastend in de laatste punten. In de vijfde set was Orion duidelijk aan de winnende hand.