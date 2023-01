Halley lachend richting topper tegen Pegasus

Voor Halley, dat al maanden ongeslagen is, wacht komende zaterdag de topper in Nijmegen tegen Pegasus, de enig overgebleven concurrent. Halley heeft vijf punten meer dan Pegasus en kan bij winst in Nijmegen erg goede zaken doen.

Halley werd zaterdag tegen het Groningse Donitas 2 gecoacht door Eric Robbers. Hij verving Randy Derksen, die met griep in bed lag. ,,Ik kreeg aan het eind van de ochtend een telefoontje van hem”, vertelde de oud-trainer van de Orion-vrouwen. ,,Ik vond het leuk om te doen.”

Eenheid

Het is niet vreemd dat Derksen Robbers belde, want ze verzorgen beiden wekelijks een training bij Halley. En Robbers nam al de coaching waar in de met 3-2 verloren wedstrijd bij Sudosa 3. De ervaren trainer had zichtbaar plezier aan de invalklus. ,,Ik ken het team. Het is mooi als je dan in de wedstrijd het resultaat ziet.”

Robbers genoot vooral van de eenheid. ,,Natuurlijk kijk ik met plezier naar de ervaren speelsters. Maar het spel van de jeugdspeelsters was voor mij een openbaring. Door het vertrek van een aantal speelsters hebben Myrthe Jansen, Juliët Gudde, Sanne Kraaijvanger en Anne Fielt de overstap gemaakt uit het tweede team. Het is mooi dat zij zich zo snel aanpassen.”

Passer-loper Maureen Reulink speelde op 12 november voorlopig haar laatste wedstrijd omdat ze tot eind maart naar Curacao is. Derksen was daarom bang dat de resultaten minder zouden worden. Het tegendeel is waar, want Halley won daarna alle wedstrijden.

Anne Fielt

Dat heeft mede te maken met het goede spel van Anne Fielt. Toen Reulink wegviel, nam de 19-jarige haar plek in de basis over. Zij viel zaterdag vooral op door een aantal goede opslagseries. ,,De service liep goed”, vond de Wehlse. ,,Maar ik denk dat de pass mijn sterkste punt is.”

Fielt ontwikkelt zich snel. ,,Ik speelde hiervoor twee jaar in het tweede team, dat in de derde divisie speelt. Het gaat dus best snel. Ik ben goed opgevangen. Voordat Maureen vertrok heeft ze me een aantal dingen geleerd, waar ik nu profijt van heb. Daarnaast krijg ik in de wedstrijden veel steun van de oudere speelsters.”

Quote Ik krijg in de wedstrijden

veel steun van de

oudere speelsters Anne Fielt, Halley

De talentvolle Fielt denkt dat Halley tot aan het eind mee blijft doen om de prijzen. ,,We willen alles winnen. Het minimale doel is om in de top drie te eindigen. Dan zien we wel wat er nog meer in het vat zit.”

Zolang de ervaren speelsters bij Halley de kar blijven trekken, blijft het Wehlse team een rol in de top spelen. Dat werd tegen Donitas duidelijk. Vaak werd Brechtje Kraaijvanger door spelverdeelster Dirkje Berendsen aangespeeld. En de harde klappen van de ervaren diagonaalspeelster waren meestal raak.

Landskampioen

Kraaijvanger heeft er dit seizoen andere taken erbij gekregen. Zij moet met Berendsen en Iris Reulink de jeugd op sleeptouw nemen. ,,Dat is een mooie uitdaging”, vertelde Kraaijvanger, die in het verleden bij landskampioen Sliedrecht Sport speelde. ,,De jonge meiden zijn leergierig en dat stimuleert mij om de kennis aan hun over te dragen.”

Kraaijvanger ziet tot haar genoegen dat de nieuwe speelsters steeds beter worden. ,,Ik hoefde me voorheen altijd alleen op het spel te concentreren. Die rol is dus veranderd. Het opleiden geeft me veel voldoening. Daar leer ik zelf ook veel van.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.