Handballers Artemis’15 kloppen UGHV in beker; Erix zorgt voor suprise

Dankzij een uitblinkende doelman Stijn Beumer bleef de thuisploeg UGHV, spelend in de tweede divisie, lange tijd in het spoor van Artemis'15. ,,Het team deed het geweldig”, aldus UGHV-coach Freek Hartering. ,,We kregen helaas te veel tijdstraffen.’’

Ook Artemis'15-coach Frans Jordens had complimenten voor zijn ploeg. ,,We zijn in de slotfase rustig gebleven en pakten daardoor de winst.’’

Erix

Erix uit Lievelde, dat uitkomt in de hoofdklasse A, verraste tweededivisionist Udi/DFS uit Arnhem in de beker: 33-28. ,,We hebben steeds een hoog tempo aangehouden’’, zei Erix-coach Martijn Woeltjes. ,,Udi/DFS heeft geen enkele kans gehad. Hopelijk loten we gunstig voor de derde ronde en komt er een eredivisieploeg hier naar toe.’’