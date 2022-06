Handballers Artemis’15 kunnen niet meer degraderen

Achterhoek/liemers AZSV rijdt scheve schaats bij ONS Sneek, ook mispeer van DZC’68

DOETINCHEM - AZSV uit Aalten verloor zaterdagmiddag in de hoofdklasse B met ruime cijfers van degradatiekandidaat ONS Sneek: 3-0. Koploper DZC’68 ging in 1D verrassend onderuit bij middenmoter SVI en OBW was in 4E dicht bij een stunt tegen Terborg (3-4).

12 maart