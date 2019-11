Handbalster Dione Housheer uit Ulft geniet van alles wat ze nu al meepakt bij Oranje

Soms knijpt ze zichzelf even in de arm. Dione Housheer (20) waant zich dan in een meisjesdroom. In haar nog prille carrière volgen de hoogtepunten elkaar in rap tempo op.



De handbalster uit het Achterhoekse Ulft maakt, na topseizoenen bij VOC Amsterdam met twee landskampioenschappen en persoonlijke eretitels, sinds anderhalf jaar furore bij het Deense Nykøbing. Ze is international geworden en staat nu in Japan met Oranje voor haar eerste WK.