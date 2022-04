Hans Waalder wint Koningsloop in Aalten

Bij de vrouwen ging de winst op de 5 kilometer naar Annemarie Arends van het Aaltense AVA’70 in 19.40 minuten. Arends heeft zich voor 2023 de Rotterdam marathon ten doel gesteld. De strijd bij de vrouwen was een spannende. Arends moest aardig toegeven in de slotfase, maar bleef clubgenote Cindy Brusse voor. Brusse klokte 19.59 minuten. Ineke Grave werd derde in 20.17 minuten.