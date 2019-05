‘Kampioensduel’ van Orion van start in uitverkocht huis

Orion weerstaat match­points en wint opnieuw van Lycurgus; landstitel dichtbij

2 mei GRONINGEN - De volleyballers van Orion uit Doetinchem hebben woensdagavond in een zinderende finalewedstrijd met 2-3 (25-17, 25-13, 23-25, 29-31 en 11-15) van Lycurgus gewonnen. Hierdoor nemen de Doetinchemmers een 2-1 voorsprong in de finaleserie best of five om de landstitel.