Orion grijpt koppositie na thriller bij Dynamo (2-3)

Orion was super in de eerste set, maar liet het daarna een set afweten. De derde reeks zette het het herstel in, om de Apeldoorners in set vier en vijf pijn te doen.

,,We hebben al meer vijfsetters gespeeld, en alle gewonnen”, merkte spelverdeler Liam Mc Cluskey van Orion nuchter op. ,,We blijven er vertrouwen in houden dat we een wedstrijd kunnen keren. We zijn als team een bondgenootschap, dit is de verdienste van het hele team.”