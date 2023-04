Orion verliest ook tweede finaleduel en staat voor helse klus

De bijbehorende setstanden waren 25-23, 25-23 en 26-24. In tegenstelling tot afgelopen donderdag in de eerste finalewedstrijd (0-3 zege Dynamo, RA) sprak Active Living Orion vanaf het begin nu wél een woordje mee, zowel in de eerste als de tweede set kwam het ook op voorsprong. Nam Dynamo in de eerste reeks het initiatief halverwege over, in de tweede set bogen de Apeldoorners een 15-19 achterstand om in een 20-19 voorsprong, met de setwinst als gevolg.

,,Afgelopen donderdag werden we weggeslagen, bij Dynamo speelde iedereen toen zijn beste wedstrijd van het seizoen. Nu staan we voor in sets, pakten we aanvallend en verdedigend veel meer, dat is goed nieuws. Zorgelijk is dat we weer verliezen. Terugkomen na een 2-0 achterstand in een finaleserie is mogelijk, zij kunnen ook nog minder gaan spelen. Het wordt voor ons zondag alles of niets.”