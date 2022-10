Orion worstelt met zichzelf en verliest van Dynamo

In de eerste set nam Orion het initiatief, maar zag de Doetinchemse ploeg van trainer Dirk Sparidans de Apeldoornse opponent bij 15-15 langszij komen. In de slotfase kreeg Dynamo twee setpoints, maar werkte Orion deze vakkundig weg en nam het iets later een 1-0 voorsprong.

De tweede set was een heel ander verhaal, want Orion keek snel tegen een grote achterstand aan. Deze wist het ook niet meer weg te werken in het restant van de set, waardoor de stand op 1-1 kwam. In de derde spelreeks namen de Doetinchemmers het voortouw, maar een sterke service-serie van Martijn Brilhuis (vier punten) bracht de Apeldoorners terug in de set. Iets later won het de set en stond het 1-2 voor de landskampioen. Die oogde stabieler, maakte ook minder fouten en was ook dominanter in de vierde set.