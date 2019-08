Ronde van de Achterhoek heeft alle toppers in huis

Het is niet zo vreemd dat er een geweldig deelnemersveld is, komende zondag bij de Ronde van de Achterhoek, zegt voorzitter Gerard van Balveren uit Stokkum. ,,Onze wedstrijd en de Parel van de Veluwe zijn de enige twee eendagskoersen in de gehele provincie Gelderland. Verder is er helaas niets meer. Dus het is geen wonder dat alle goede renners komen om zich in de kijker te fietsen.’'

De Ronde van de Achterhoek hoefde niet veel te doen om een mooi deelnemersveld bijeen te krijgen. De vorige winnaar had in dat opzicht zijn werk al gedaan. Vorig jaar won Cees Bol de Ronde van de Achterhoek, toen met de finish in Gendringen. Vlak na zijn zege tekende de 24-jarige renner uit Zaandam een contract bij de profs van Sunweb en vorige maand reed hij al de Tour de France. ,,Deze wedstrijd kan echt de opstap naar het profwielrennen zijn’', aldus Van Balveren.

Volledig scherm Cees Bol won in 2018. © Theo Kock

Zo snel kan het dus gaan met de winnaar. De Ronde van de Achterhoek werd in een grijs verleden (1971) ook al eens gewonnen door Cees Priem, later goed voor twee etappezeges in de Tour de France en twee ritzeges in de Vuelta. Na 1988 was het echter gedaan met de Achterhoekse koers en lag die bijna drie decennia op z’n gat.

Pas in 2017 werd de wielerwedstrijd door de gehele Achterhoek nieuw leven ingeblazen. De laatste twee jaar waren start en finish in Gendringen, maar dat is zondag anders. Nu starten de renners om 12.30 uur op het Simonsplein in Doetinchem en beginnen ze, na een neutralisatie van 6 kilometer, aan hun koers over 200 kilometer. De finish wordt tussen 17.00 en 17.30 uur verwacht in het centrum van Terborg. Er worden in en om Terborg nog drie plaatselijke ronden verreden door de renners.

Van de 200 kilometer gaan er in totaal 14,3 over gravelstroken en kasseien. Van Balveren: ,,Vorig jaar leek dat nog even een probleem te worden vanwege de droogte, maar uiteindelijk hebben de renners er toch overheen kunnen rijden. Nu voorzien we helemaal geen problemen.’'

Opdrogen

Terborg is finishplaats, omdat het stadje 600 jaar oud is. Van Balveren: ,,We proberen nu elk jaar ergens anders in de Achterhoek te starten en te finishen. We merkten na twee jaar in Gendringen dat we steeds bij dezelfde sponsoren aanklopten. Dat droogt een keer op. Nu willen we door de hele Achterhoek trekken. Het is nog niet rond, maar het is de bedoeling dat we in 2020 vertrekken in Bredevoort en dat de eindstreep dan in Groenlo ligt.’'

In totaal staan zondag 25 teams aan de start. Met SEG Racing Academy, Metec-TKH, Monkey Town - á Bloc, het Vlasman Cycling Team en het Alecto Cycling Team staan vijf van de zes Nederlandse continentale teams aan de start.

Ook de Achterhoekse formaties Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam en Cyclingteam Achterhoek nemen zondag deel.

Op zaterdag kunnen recreanten de tocht al rijden. Toerfietsers kunnen dan kiezen uit het rijden van een complete ronde (160 kilometer) of een halve ronde (105 kilometer). Ook in die routes zijn de gravelstroken, kasseien- en klinkerwegen opgenomen. Er kan zaterdag op drie verschillende locaties gestart worden.