Unieke prestatie Ten Brinke met winst etappe in autorace Dakar

Orion verliest eerste halve finale-duel

10 januari DOETINCHEM - Orion heeft woensdagavond in de heenwedstrijd van de halve finale van de bekercompetitie met 2-3 van Lycurgus verloren (21-25, 17-25, 25-21, 25-19 en 7-15). Desondanks behoudt de ploeg van trainer Redbad Strikwerda alle kans op een finaleplaats, de return is 24 januari in Groningen.