Volleyballers Orion beginnen teleurstellend aan finaleserie om landstitel

De Doetinchemmers waren zichzelf niet en leken in de eerste set bevangen door finalestress. De setcijfers (18-25, 20-25 en 21-25) verbloemden eigenlijk nog best veel, want Dynamo zette een strakke partij neer. En dat terwijl voorafgaand aan de eerste wedstrijd in een best of five-serie kon Active Living Orion goede cijfers overleggen. Van de vier gespeelde onderlinge duels dit seizoen won de Doetinchemse ploeg de laatste drie, een trackrecord om met vertrouwen de finale in te gaan. Ook in de tweede en derde set lukte het de thuisclub niet het tij te keren.