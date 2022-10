Volleybalsters Orion door in beker, exit Halley

Montfer­land Run gaat niet door vanwege gebrek aan kennis: ‘Aantal sleutelfi­gu­ren weggeval­len’

De Montferland Run in ’s-Heerenberg gaat in december opnieuw niet door. In 2020 en 2021 werd het loopevenement afgeblazen vanwege corona. Ditmaal is er een tekort aan kennis vanwege het tijdelijk wegvallen van een aantal organisatoren.

19 juli