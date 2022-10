18-jarige goalie voorkomt debacle Arnhemse HC, EKCA went aan ‘struisvogels’ en DFS Arnhem kan domweg niet zonder Thijs Geurds

BASKETBAL

De basketballers van Arnhem Eagles speelden zondag voor het eerst sinds 2019 weer een wedstrijd in de eerste divisie. De Arnhemmers speelden een prima eerste helft in Wijchen tegen Wyba, maar een slechte tweede helft brak de nieuwkomer op. Eagles verloor met 82-65, zag ook invallercoach Hamid Belarbi. ,,In de eerste helft heersten we bij de rebounds en speelden we defensief uitstekend. Na de rust was dat echter helemaal weg. Het is duidelijk dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar dit smaakt naar meer.”