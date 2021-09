‘32 weken (!) wachten op operatie’: Arnhemse voetballer Nick Buijl kiest voor privékliniek

‘Snelste rolstoel­ten­nis­ser ter wereld’ maakt twee paar ouders trots, in Arnhem en Brazilië

3 juli ARNHEM - Het is feest in huize Anker, want Arnhemmer Carlos Anker heeft zich geplaatst voor de Paralympische Spelen. De 25-jarige rolstoeltennisser miste vijf jaar geleden op een haar na de editie van Rio de Janeiro, maar ditmaal kwam wél het verlossende bericht: eind augustus is hij van de partij in Tokio.