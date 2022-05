Afscheidstoernee Jasper Broenink bij Oost-Arnhem: ‘Kampioenschap zou mooi zijn’

Met video Vrijspraak MAS­V-topscorer na rood voor ‘elleboog­stoot’

De rode kaart die Youri Roseboom op 20 maart opliep in het uitduel tegen Heino (3-2 winst) is geseponeerd. De MASV-aanvaller kreeg de prent in de slotminuut voor een vermeende elleboogstoot en was daardoor automatisch geschorst voor het (gewonnen) uitduel tegen Stevo.

23 april