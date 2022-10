Alleen Jesse ter Beek kan Mehmet Gökdemir nog enigszins volgen

sportoverzicht Arnhem e.o. 18-jarige goalie voorkomt debacle Arnhemse HC, EKCA went aan ‘struisvo­gels’ en DFS Arnhem kan domweg niet zonder Thijs Geurds

In dit overzicht de hoogtepunten van het afgelopen sportweekend in de regio Arnhem: Van de terugkeer van Arnhems basketbal in de eerste divisie tot een uitblinkende jonge hockeykeepster in Velp. De handballers van DFS zijn van slag, de volleyballers van Rebelle op dreef. Een rondje langs de velden:

3 oktober