Angerlo Vooruit profiteert optimaal van slordig RVW, Arnhemia moet opnieuw punten inleveren

VOETBALOVERZICHT

DERDE KLASSE

SC Rheden-Witkampers: 0-7 (0-3).

Commentaar Rheden-coach John Farkas na de 0-7 oorwassing op eigen veld tegen Witkampers: „Het vreemde is dat we in fases best wel aardig meededen. Dat vond de tegenstander ook. Maar we geven de goals net als afgelopen donderdag gewoon te makkelijk weg.”