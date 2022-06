Arnhem en Nijmegen lopen als ‘soort Oxford-Cambridge’ tegen elkaar in nieuwe Rivals Run

De eerste hardloopwedstrijd tussen de steden Arnhem en Nijmegen zondag zit kunstig in elkaar. Start is om exact 13.00 uur op de Korenmarkt Arnhem en op de Grote Markt in Nijmegen, de finish na exact 13,9 kilometer is in de Dorpstraat in Elst. De stad die als eerste 100 lopers over de finish heeft, wint.