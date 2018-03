Arnhem krijgt mega volleybalclub na fusie

Zo’n achthonderd Arnhemse volleyballers zullen vanaf september uitkomen in de nieuwe kleuren van Aetos.

,,We gaan spelen in rood, blauw en geel”, vertelt Ery Tijink, beoogd voorzitter van de fusieclub. ,,Rood komt van Volvera, blauw van Arvevo en geel van Agilitas. We kijken ook nog naar het rood en blauw van Airborne, waar een aantal ontwerpers binnen de verenigingen mee bezig zijn.”

Volledig scherm Het rood van Volvera. © Erik van 't Hullenaar

De presentatie van het fusieplan oogstte veel positieve signalen, binnen alle lagen van de verschillende verenigingen. ,,We hebben nu echt het gevoel dat we samen een vereniging aan het bouwen zijn. Met een groep van vijftig leden uit de bestaande verenigingen denken en praten we over de mogelijkheden. Dat voelt goed, zo komen we tot een eindresultaat waar iedereen zich thuis kan voelen. Negatieve reacties zijn vooral zorgen om hoe we dingen in gaan vullen, maar daar werken we met z’n allen aan.”

Ambitie

Na het indienen van de plannen bij de Kamer van Koophandel, wachten de verenigingen nu nog een juridische termijn af voor eventuele schuldeisers, waarna de leden het laatste woord hebben in de algemene ledenvergaderingen van de clubs. ,,Dit is de start van de laatste loodjes”, weet Tijink. ,,Ik heb er alle vertrouwen in, het plan wordt breed gedragen. Dan kunnen we doorpakken, want er valt veel te winnen. Qua kwantiteit, maar ook in kwaliteit. We willen zoveel mogelijk Arnhemmer aan het volleyballen krijgen, vooral in de jeugd. Via die groei hopen we de opbouw tot volleybal op een hoog niveau te faciliteren. Stiekem willen we op termijn kijken of er eredivisievolleybal mogelijk is in Arnhem, maar dat is voorlopig geen prioriteit."

Thuisbasis

Een vaste thuishaven zal Aetos niet krijgen, er wordt gevolleybald in Valkenhuizen en Kermisland, in Arnhem-Noord, De Omnibus en De Laar West in Arnhem-Zuid en De Dumpel in Velp.