Arnhemmer Junior Degen 'bloedend als een rund' naar nationale judotitel

Oost-Arnhem neemt al flink afstand van degradatiezone

24 september De korfballers van Oost-Arnhem hebben door een 27-24 zege op KV Wageningen verder afstand genomen van de degradatieplaatsen in de hoofdklasse A. Gemakkelijk was het niet, want de gasten bogen een 12-9 achterstand bij rust om in een 12-13 voorsprong.