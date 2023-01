Arnhemmer Schoenaker toonde zich in grootste handbaletalage ter wereld: ‘We zijn geen klein landje meer’

Amper 24 uur na terugkeer op Schiphol zit de dekkingspecialist alweer in de auto op weg naar zijn werk. ,,Een dagje extra vrij was wel lekker geweest”, grinnikt Schoenaker (27), die met Oranje zes WK-duels in twaalf dagen speelde. ,,Die eerste dag thuis heb ik vrijwel alleen maar geslapen. Iedereen was vermoeid, dat zag je ook in de laatste wedstrijd tegen Servië.”