Arnhemmer Schoenaker toont zich in grootste handbaletalage ter wereld: ‘We zijn geen klein landje meer’

Update Rodelan­taarn­dra­ger Wodanseck trekt zich per direct terug uit de competitie

WOLFHEZE - Wodanseck heeft het eerste elftal per direct teruggetrokken uit de competitie. De voetbalclub uit Wolfheze kampt mede door langdurige blessures met een groot tekort aan spelers en ziet geen kans meer in de tweede seizoenhelft elke week een elftal op de been te brengen.

11 januari