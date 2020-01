Arnhemmer Ten Velde niet naar EK handbal, Schoenaker wel

Video Thomas Beerdsen ongenaak­baar in Oostelijke snelschaak­strijd

4 januari ARNHEM – Thomas Beerdsen is zaterdag in Dagbesteding Het Pleijwerk met overmacht snelschaakkampioen van de OSBO geworden. In de finalegroep bleef de Apeldoornse schaakmeester zijn teamgenoot bij Schaakstad Apeldoorn, Stefan Kuipers, met 14½ punt maar liefst 4½ punt voor.