Arnhems kickboksgala King of the Ring terug na corona: ‘Alles wat we hadden opgebouwd was weggevallen’

voetbal Arnhem e.o. Elsweide ziet concurren­tie naderen, RVW onderuit en DUNO eindigt met 10 tegen 10 en een ruime zege

In dit overzicht alle uitslagen, doelpuntenmakers, hoogtepunten en reacties uit het Arnhemse amateurvoetbal. DUNO, DVOV, Elsweide en RVW kwamen in actie tijdens dit inhaalweekend. Klik hier voor alle uitslagen en standen in het amateurvoetbal.