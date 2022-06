Arnhemse Annelies kan ‘flick’ weer en verruilt gras voor de beach in Amerika: ‘Bahama's zeg ik ook geen nee tegen’

Gezocht: muurvaste verdedi­ging om SC Rheden door nacompeti­tie te loodsen: ‘Hebben al drie keepers versleten’

Op sportpark Padevoort in Zeddam vierde SC Rheden een klein feestje na de zege op concurrent vv Montferland (2-4). Directe degradatie is door de overwinning afgewend, maar het derdeklasserschap is nog lang niet veiliggesteld.

30 mei