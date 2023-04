Arnhemse Boys in last: punt in mindering en nederlaag, DUNO wint na bijna twee maanden eindelijk weer eens, Duel CHRC duurt maar 80 minuten

Voetbal Arnhem e.o.ARNHEM/DIEREN Degradatie naar de vijfde klasse is weer een stap dichterbij gekomen voor Arnhemse Boys na een slecht weekeinde. De Arnhemmers kregen op vrijdag te horen dat de KNVB de club straft voor een opstootje in het duel met DFS op 1 april: een winstpunt in mindering en een boete van 250 euro is het schikkingsvoorstel. Een dagje later ging de ploeg op eigen veld onderuit tegen concurrent Dodewaard (1-3).

Volledig scherm Arnhemse Boy Rick van Vliet wordt aan het wankelen gebracht in het duel met SVHA, eerder dit seizoen. © Rolf Hensel

DUNO proefde zaterdag bij SVW in Gorinchem eindelijk weer eens het zoet van de overwinning: 1-4. Het is de eerste zege van de ploeg uit Doorwerth in de eerste klasse D sinds 25 februari. Daarna volgden vier nederlagen en een gelijkspel. Tevens is het het eerste sportieve succesje onder de nieuwe trainer Mohammed Mouhouti.

Zaterdagvoetbal

ZUID 1

EERSTE KLASSE D:

SVW-DUNO D 1-4 (0-1): 12. Maxim Kivaka (eigen doelpunt) 0-1, 56. Hicham Farhou (penalty) 1-1, 74. Samuel Wakana 1-2, 90+3. Justin Paal 1-3, 90+6. Benjamin Maria 1-4.

WEST 1

TWEEDE KLASSE C:

De Merino’s-OVC’85 (14.30 uur)

Dieren-Jonathan 2-0. Doelpunten: Ruud Goorhuis Oude Sanderink en Wouter de Wit.

OOST

DERDE KLASSE A:

Veenendaal - ESA 2-2. Doelpunten ESA: Daan Willemsen en Dario van Hoften.

ESA is door remise in Veenendaal en het verlies van VVA Achterberg bij SKV weer koploper. Beide ploegen hebben nu 38 punten, maar de Arnhemmers hebben een beter doelsaldo.

DERDE KLASSE E:

VIOS Vaassen-AVW’66 (14.30 uur)

FC Zutphen-DVOV 11-0

VIERDE KLASSE B:

Arnhemse Boys-Dodewaard 1-3 (0-0). Eric Tijssen 0-1, Stijn Rombouts 1-1, Jelmer Hendriksen 1-2, Stijn Gijsbers 1-3 (strafschop).

De ‘veilige’ zesde plek is met zeven punten achterstand ver weg voor Arnhemse Boys. Op sportpark Schuytgraaf in Arnhem was de eerste helft - onder leiding van de 75-jarige arbiter Floors - er een om heel snel te vergeten. ,,Het leek nergens op”, verzuchtte trainer Delano Verwey. Na rust was er meer beleving bij de thuisploeg, maar de treffer viel aan de andere kant door Eric Tijssen. Na de snelle gelijkmaker van Stijn Rombouts leek er nog veel mogelijk voor de gastheren, maar de kansen werden niet benut. In de slotfase sloegen de gasten hard toe. Jelmer Hendriksen en Stijn Gijsbers (strafschop) zorgden voor de zege van Dodewaard. ,,Het maakt de missie om ons te handhaven niet eenvoudiger, misschien zelfs wel onwaarschijnlijk. Maar opgeven doen we niet”, sprak Verwey.

FC Lienden-ASV Zuid Arnhem 0-1. Doelpunt Zuid Arnhem: Simon Ghabo

Zuid Arnhem-trainer Giovanni Zweers was trots op zijn team. Dat zorgde voor een daverende verrassing door koploper FC Lienden met 1-0 te verslaan. Simon Ghabo werd het goudhaantje voor de Arnhemmers door tien minuten voor tijd de winnende goal te scoren.

Uchta-De Paasberg 0-3. Doelpunten De Paasberg: Jesse ter Beek (2) en Armando Diaz.

De Paasberg heeft goede zaken gedaan door met 0-3 te winnen bij Uchta, terwijl koploper FC Lienden met 1-0 verloor van stadgenoot ASV Zuid Arnhem. Aan de hand van uitblinker Lorenzo Arends wisten Armando Diaz en tweemaal Jesse ter Beek te scoren.

VIERDE KLASSE C:

Ede/Victoria-CHRC 4-0 (1-0)

CHRC verloor met 4-0 bij Ede/Victoria in een wedstrijd die maar 80 minuten duurde. Toen wilde scheidsrechter Massimo Castiglione het duel voor de tweede keer deze middag staken. Op verzoek van de trainers van beide ploegen blies hij meteen voor het einde.

CHRC-trainer Khaiber had geen goed woord over de arbiter: ,,Hij deelde aan mijn spelers maar liefst negen gele kaarten uit, waaronder twee en dus rood voor Jordy Kruissink na een half uur spelen. Voor rust staakte hij de wedstrijd ook nog ruim een kwartier, nadat iemand uit het publiek wat naar hem had geroepen. En vervolgens leverde bijna elke overtreding ons een gele kaart op, terwijl de tegenstander praktisch geen schade opliep. Ook in de tweede helft overheersten de discussies en irritaties en heel veel overtredingen. Na 80 minuten wilde de scheidsrechter weer gaan staken, maar toen heb ik in overleg met de trainer van Ede/Victoria maar aan hem gevraagd of hij wilde affluiten.”

Redichem vrij.

Vrouwenvoetbal

TOPKLASSE:

Eldenia-Be Quick’28 4-2 (1-0): Eefje van den Nieuwenhof 1-0, Maud Asbroek 1-1, Eefje van den Nieuwenhof 2-1, Pien Hindriksen 2-2, Eefje van den Nieuwenhof 3-2, Aida Manoukian 4-2.

Na vier opeenvolgende nederlagen boekte Eldenia eindelijk weer eens overwinning. Eefje van den Nieuwenhof was met drie goals de vrouw van de wedstrijd. Bovendien stond zij met een sublieme pass op Aida Manoukian in de blessuretijd aan de basis van de bevrijdende 4-2. ,,Ik ben heel blij met de drie punten”, zei een opgeluchte coach Chiara Kaya. ,,Dit hadden wij hard nodig.”

Dat klopte, want haar ploeg staat in de gevarenzone van de topklasse en zal alles op alles moeten zetten in de resterende wedstrijden om de nacompetitie voor lijfsbehoud te ontlopen. ,,Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken.” Gezien het spel, de passie en het enthousiasme in het duel met Be Quick ‘28 is het optimisme van de coach gerechtvaardigd.

